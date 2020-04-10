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Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Umre dönüşü korona bulguları pozitif çıkan ve 7 gün yoğun bakımda kalan 37 yaşındaki Erdin Akyol, hastalığı yenmesine rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

10.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:50

Umre dönüşü korona virüsüne yakalanan Bursalı kuyumcu tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumculuk yapan ve çevresinde çok sevilen Erdin Akyol, geçen ay annesiyle birlikte umre ziyaretine gitti. Eski İnegöl Müftüsü Vehbi Akyol'un oğlu Erdin Akyol umre dönüşü Ankara'da 14 gün karantinada kaldı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Akyol ve annesi Ankara'da tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 1 çocuk babası kuyumcu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi gören genç adam korona virüsü yenerek yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Ancak Erdin Akyol, dün gece aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

CENAZE NAMAZINI MEZARLIKTA BABASI KILDIRDI

Hayatını kaybeden Erdin Akyol'un cenazesi Ankara'dan İnegöl'e getirildi. Akyol'un cenaze namazı mezarlıkta kılındı.

Cenaze namazını ise emekli müftü olan babası Vehbi Akyol tarafından kıldırıldı. Namazın ardından görevliler tarafından cenaze toprağa verildi. Cenazede jandarma ekipleri de görev alarak sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yaptı.

Umre arkadaşı Abdullah Bilgin Erdin Akyol'un umrede saçlarına ve ayaklarına kına yaktığını ifade ederek, "Erdin 'neden böyle yaptın?' diye sorduğumuzda 'İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye götürürken kına yakmış, gelin kocasının evine giderken kocasına kurban olduğunu belirtmek için kına yakar, askere giden oğluna da annesi kına yakar, Ben de Allah yoluna kurban olmaya geldim onun için kına yaktım' demişti" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kalp Krizi, Umre, 3. Sayfa
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Yorumlar (3)
IHTIYAR:ULA ÖYLEM KOMİK Kİ , YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA DUTULMUŞŞ
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BİLAL:virüs tetiklemiştir yaşı genç
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İZZET:Allah rahmet eylesin. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sabır dilerim.
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