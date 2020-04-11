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Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu

Kırklareli'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.

11.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:50
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Kırklareli 'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz'da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.'nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.'nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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