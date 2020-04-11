Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Kırklareli'nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.
11.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:50
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz'da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.'nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.'nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel