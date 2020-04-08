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Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler

Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.

08.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:27
Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
MANİSA - Manisa 'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Turgutlu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci ve Hasan Alak hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastaları alkışlarla evine uğurlarken, ismi öğrenilemeyen hasta da sağlık çalışanlarını alkışlayarak hastaneden ayrıldı.
Taburcu edilen hastalar Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komite Başkanı Enfeksiyon Uzmanı Doktor Hakan Borand tarafından bilgilendirildi. Korona virüsünden kurtulan hastalar 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı belirtildi. Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Sağlık

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Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
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