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Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

15.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:58
Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

8 Nisan tarihinde Covid-19 teşhisiyle Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emsaliye Bizet isimli hastane personeliyle anne ve babası, 6 günde Covid-19'u yenerek mesai arkadaşlarının alkışları ile taburcu edildi.

Başhekim Uzman Doktor Fatma Özak Batıbay, Hastane Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ve hastane personeli mesai arkadaşlarına çiçek takdim etti. Emsaliye Bizet ile anne ve babası, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

3 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Anne, Güncel
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