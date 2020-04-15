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Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

15.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:04

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

ÇORUM - Çorum 'un Sungurlu ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

8 Nisan tarihinde covid19 teşhisiyle Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emsaliye Bizet isimli hastane personeliyle anne ve babası, 6 günde covid19'u yenerek mesai arkadaşlarının alkışları ile taburcu edildi.

Başhekim Uzman Doktor Fatma Özak Batıbay, Hastane Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ve hastane personeli mesai arkadaşlarına çiçek takdim etti.

Emsaliye Bizet ile anne ve babası, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

3 hastanın 14 gün evlerinde izolasyınalarının ve tedavilerinin devam edeceği bildirildi.

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Anne, Yerel
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