Koronayı yenen Altun teyze alkışlarla taburcu edildi

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Altun Akbulut (75), sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 18 günden beri Covid-19 pozitifliği nedeniyle tedavi gören 75 yaşındaki Altun Akbulut, sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan Altun teyzeyi alkışlarla evine uğurlarken, Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, korona virüsünden kurtulan Altun teyzenin 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağını belirtti.

(Yaşar Başkurt/İHA)