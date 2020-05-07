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Koronayı yenen Gülmez: 90 kilo girdim 78 kilo çıktım

Koronayı yenen Gülmez: 90 kilo girdim 78 kilo çıktımAntalya kent merkezindeki tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, koronavirüsle savaşını anlattı.

07.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:19
Koronayı yenen Gülmez: 90 kilo girdim 78 kilo çıktım
Antalya kent merkezindeki tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, koronavirüsle savaşını anlattı. Gülmez, 90 kiloyla başlayıp 78 kiloyla düştüğü savaşta en büyük şansının sigara kullanmaması olduğunu söyledi.
Sefa Gülmez, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kale Kapısı'nda 35 yıldır esnaflık yapıyor. Mart ayında yaklaşın yüksek turizm sezonunu da düşünerek İzmir'de bir fuara katılan Gülmez, fuar dönüşünde yüksek ateş ve şiddetli öksürük nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı.
Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Gülmez, karantinaya alındı. Hastaneyi, 'Her tarafımda iğneler, sondalar, kan temizleme aracı" sözleriyle anlatan Gülmez, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 11 gün kalan Gülmez, o sürece ilişkin şunları söyledi:
'Tam 12 kilo verdim. 90 kiloydum, 78'e düştüm. Hiçbir şey yiyemiyorsun, sadece tavana bakıyorsun. Sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. 'Buraya kadarmış' diye düşündüğün, bu düşünceye kapıldığın anlar oluyor. Çünkü kendini çok kötü hissediyorsun. Ama Allah'a çok şükür ilaçlar, oradaki doktor arkadaşların, hemşirelerin özverileriyle iyileşebildim."
Hastaneden taburcu olduktan sonra 15 gün evde karantina sürecini tamamlayan Gülmez, 'Gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanlarımıza sıradan bir grip gibi geliyor ama öyle bir şey değil" dedi.
Artık hiçbir şeyin eksisi olmayacağına inandığını söyleyen Gülmez, hastalığı atlattıktan sonra herkesle sosyal mesafesini koruduğunu, kimseye sarılmadığını ve hatta tokalaşmadığını anlattı. Gülmez, 'Antalya spor maçlarına giderdik, artık maçlar yok. İki üç kişi bir arada oturmak yok. Allah'a çok şükür sigaram yoktu. Üstelik her gün spor yapardım. Eski sporcuyum. Sigara içen, kronik hastalıkları olanlar evlerinde kalsın, dışarı çıkmasın. Bu inanılmaz bir süreç. İnşallah hep beraber atlatacağız" diye konuştu.
Sefa Gülmez, bu süreçte Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kendisini sürekli arayarak durumu hakkında bilgi aldığını sözlerine eklerken, 'İyileştikten sonra, yaşadıklarımı belediyenin sosyal medya sayfaları için anlatmamı isteyince, bunu kendime görev bildim" dedi. Koronayı yenen Gülmez: 90 kilo girdim 78 kilo çıktım

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Kale, Güncel, Haber

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