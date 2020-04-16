Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu

Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu Çalışırken kaptığı koronadan iyileşen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu Görevi başında hastalık kapan hemşire: "Kızımı çok özledim" Bursa'da korona virüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan bir hemşire ile 2 hasta alkışlarla...

16.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:05
Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu
Çalışırken kaptığı koronadan iyileşen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu
Görevi başında hastalık kapan hemşire:
"Kızımı çok özledim"
BURSA - Bursa 'da korona virüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan bir hemşire ile 2 hasta alkışlarla taburcu oldu. Görevi başında hastalık kapan ve iyileşen hemşire, "10 gündür kızımı göremiyorum. Şimdi buradan gidip yine kızımı göremeyeceğim, sosyal izolasyondayım. Çocuğumu çok özledim" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken, umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.
ursa'da eklem ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden ve burada yapılan testlerde korona virüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki Rahim Demirtaş ve 46 yaşındaki Necati Duman ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Gülşah Engin Ceylan, zorlu süreci atlatarak hastaneden taburcu oldu. Hastalık sürecinde zor anlar yaşadıklarını, ama hastane görevlilerince çok iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar, Çekirge Devlet Hastanesi çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. 10 gündür kızını göremeyen hemşire Gülşah Engin Ceylan ise, kızını çok özlediğini ifade etti. Sosyal izolasyonu tamamladıktan sonra kızını görebilecek olan Ceylan, "Şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Bütün sağlık görevlilerine kolaylıklar diliyorum. Çok iyi günlerimiz geçti, ağabey kardeş gibi geçindik. Hastalık sürecinde bir şikayetimiz olmadı, kuru bir öksürük vardı, ama bize çok iyi baktılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi
Hastanede hemşire olarak görev yaparken koronaya yakalanan Gülşah Engin Ceylan, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadım, testlerim negatif çıkınca görevime döneceğim. Sağlıkçılar fedakarca çalışıyor. Vatandaşlar lütfen evinde kalsın" diye konuştu.
"10 gündür kızımı göremiyordum, onu çok özledim"
Görevi başında hastalık kaptığını söyleyen Ceylan, "Bana sosyal temasla hastalık bulaştı. Önceden eve gidiyordum, ancak 10 gündür kızımı göremiyorum. Şimdi buradan gidip yine kızımı göremeyeceğim. Sosyal izolasyondayım. Çocuğumu çok özledim" ifadesinde bulundu. Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Bursa, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Sağlık ››Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:00: Atina'da öldürülen tır şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildi - Haberler 16:58: İYİ Partili Özdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te - Haberler 16:57: Covid-19 salgını sonrası Çin'in Vuhan kentindeki pazarlar ne durumda? - Haberler 16:57: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler 16:53: İş arkadaşı pozitif çıkan 27 inşaat işçisi Islahiye'de karantinaya alındı - Haberler 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var