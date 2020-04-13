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Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

13.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:16
Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Öksürük şikayetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.Y.'nin, yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneye yatışı yapılan küçük kızın tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren E.Y., koronavirüsü yenmeyi başardı. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıya evine uğurlandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sütçü İmam Üniversitesi, Güncel
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