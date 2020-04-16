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Koronayı yenen sağlık çalışanları tekrar vatandaşlar için hizmete koştu

Koronayı yenen sağlık çalışanları tekrar vatandaşlar için hizmete koştu ESOGÜ Hastanesinde Korona virüsü yenen 4 sağlık personeli tekrar göreve başladı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personeli korona...

16.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:33
Koronayı yenen sağlık çalışanları tekrar vatandaşlar için hizmete koştu
ESOGÜ Hastanesinde Korona virüsü yenen 4 sağlık personeli tekrar göreve başladı
ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personeli korona virüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndüler.
ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görevli 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık personeline Covid-19 hastalığı belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan sağlık personelleri çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı. Yeniden sağlıklarına kavuşan sağlık personellerini görevlerinin başına döndükleri ilk günde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Prof. Dr. Kenan Karbeyaz, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Doç. Dr. Tufan Öge ve tüm hastane yönetimi yalnız bırakmadı.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, yaptığı konuşmada, Eskişehir'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra ESOGÜ Hastanesinde ilk vakanın görüldüğünü, Üniversite Hastanesi olarak bu süreci daha kontrollü ve sakince yürüttüklerini belirtti. Covid-19 pozitif olup tedavi gören sağlık personellerine geçmiş olsun dileklerini ileten Karakılıç, sağlık personelinin Corona'yı rahat atlatmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç Covid-19 geçiren hastaların serumunda oluşan antikorların tedaviye ihtiyacı olan hastalara verilerek onların tedavi süreçlerinin kısaltılmasına destek olunabileceğini ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bununla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, konuşmasının sonunda teşekkürlerini ileterek görevlerine dönen sağlık personellerine çiçek takdim etti. Koronayı yenen sağlık çalışanları tekrar vatandaşlar için hizmete koştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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