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Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım"

Antalya'nın tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, korona virüsle savaşını anlattı.

Koronayı yenen Sefa Gülmez:
03.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:11
Antalya'nın tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, korona virüsle savaşını anlattı. Virüsü yenen Gülmez, 90 kiloyla başlayıp 78 kiloya düştüğü tedavi sırasında en büyük şansının sigara kullanmaması olduğunu söyledi.

Antalya'nın tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır esnaflık yapan Sefa Gülmez, Mart ayında turizm sezonunu da düşünerek İzmir'de bir fuara katıldı. Fuar dönüşünde yüksek ateş ve şiddetli öksürük yaşayan Gülmez, bir gece fenalaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte Gülmez karantinaya alındı. Hastaneyi "Her tarafımda iğneler, sondalar, kan temizleme aracı" sözleriyle anlatan Gülmez, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 11 gün kalan Gülmez, virüsü yenerek iyileşti. Gülmez, hastaneden taburcu olduktan sonra 15 gün evde karantina sürecini de tamamladı.

"Buraya kadarmış dedim"

Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülmez, "Tam 12 kilo verdim. 90 kiloydum, 78'e düştüm. Hiçbir şey yiyemiyorsun, sadece tavana bakıyorsun. Sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. 'Buraya kadarmış' diye düşündüğün, bu düşünceye kapıldığın anlar oluyor. Çünkü kendini çok kötü hissediyorsun. Ama Allah'a çok şükür ilaçlar, oradaki doktor arkadaşların, hemşirelerin özverileriyle iyileşebildim" dedi.

"Grip gibi bir şey değil"

Gülmez, "Gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanlarımıza sıradan bir grip gibi geliyor ama öyle bir şey değil" diye konuştu.

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Gülmez, hastalığı atlattıktan sonra herkesle sosyal mesafesini koruduğunu, kimseye sarılmadığını ve hatta tokalaşmadığını anlattı. Gülmez, "Antalya spor maçlarına giderdik, artık maçlar yok. İki üç kişi bir arada oturmak yok. Allah'a çok şükür sigaram yoktu. Üstelik ben her gün spor yapan adamım. Eski sporcuyum. Sigara içen, kronik hastalıkları olan insanlar evlerinde kalsın, dışarı çıkmasın. Bu inanılmaz bir süreç. İnşallah hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Gülmez, bu süreçte Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kendisini sürekli arayarak durumu hakkında bilgi aldığını da söyleyerek, "İyileştikten sonra yaşadıklarımı Muratpaşa Belediyemiz sosyal medya sayfaları için anlatmamı isteyince bunu kendime görev bildim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, İzmir, Kale, Güncel, Haber

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