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Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı

Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı Sivas'ta Korona virüsü şüphesiyle hastanede bulunan ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

05.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:50

Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı

Sivas 'ta Korona virüsü şüphesiyle hastanede bulunan ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

SİVAS - Sivas'ta Korona virüsü şüphesiyle hastanede bulunan ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sivas Numune Hastanesinde Korona virüs şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, tedavi sürecini atlatarak korona virüsü yendi. Yaşlı kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde sağlık çalışanının, yaşlı kadına 'Hatice teyze taburcusun' demesinin ardından yaşlı kadının 'Sağol Kuzum Allah razı olsun' demesi dikkat çekti.

Öte yandan Sivas Numune Hastanesinde Korona şüphesiyle tedavi gören 19 hastanın taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen hastalar, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacaklar.

Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Genel

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Koronayı yenen yaşlı kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı
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