Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronayı yenip beyin kanamasından ölen Resmiye nine son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde korona virüsünü yenmesinin ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Resmiye Işık toprağa verildi.

12.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:05
Koronayı yenip beyin kanamasından ölen Resmiye nine son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya 'nın Söğütlü ilçesinde korona virüsünü yenmesinin ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Resmiye Işık toprağa verildi.

Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelininden korona virüsü kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık, yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu tedavi gördü. Korona virüsünü yenen ve taburcu edilen Işık, evinde beyin kanaması geçirince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi altına alınan ve 6 gündür yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, öğle saatlerinde koruma kıyafetli ekiplerce Söğütlü ilçesindeki Kurudil Mahalle Mezarlığı'nda 2009 yılında vefat eden oğlunun yanına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Söğütlü, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Koronayı yenip beyin kanamasından ölen Resmiye nine son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:31: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler 14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 14:24: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 14:15: Koronavirüsü yenen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Resmiye Nine son... - Haberler 14:08: Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti