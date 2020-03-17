Koronayla ilgili sosyal medyadaki algı operasyonlarına karşı bu tavsiyelere dikkat
Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada oluşan algı operasyonları konusunda sosyal medya kullanıcılarına yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu.
17.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:54
Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada oluşan algı operasyonları konusunda sosyal medya kullanıcılarına yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Koronavirüs kaynaklı yaşanan gelişmeler dolayısıyla gerçek bilgiye ulaşmanın ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi de sosyal medya başta olmak üzere haber alınan kaynaklar için göz önünde bulundurulması gereken birçok tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren tavsiyeler şu şekilde;
"Paylaşım yapan kaynağın konu ile ilgili bilgili, uzman veya yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için elde edilen bilgiler sadece tek bir kişi ya da web sitesi üzerinden değil, farklı kaynaklardan da kontrol edilmelidir. Ulaşılan bilgilerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Kaynağın konu ile ilgili taraflı veya önyargılı olmamasına dikkat edilmeli, içeriği paylaşan kişi araştırılmalıdır. İçeriğin hangi amaçla paylaşıldığı ve paylaşımın kimlere fayda sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. Paylaşımın tarafsız bir şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Paylaşımın hangi hedef kitleye yönelik olarak yapıldığına dikkat edilmelidir." - ESKİŞEHİR
Koronavirüs kaynaklı yaşanan gelişmeler dolayısıyla gerçek bilgiye ulaşmanın ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi de sosyal medya başta olmak üzere haber alınan kaynaklar için göz önünde bulundurulması gereken birçok tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren tavsiyeler şu şekilde;
"Paylaşım yapan kaynağın konu ile ilgili bilgili, uzman veya yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için elde edilen bilgiler sadece tek bir kişi ya da web sitesi üzerinden değil, farklı kaynaklardan da kontrol edilmelidir. Ulaşılan bilgilerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Kaynağın konu ile ilgili taraflı veya önyargılı olmamasına dikkat edilmeli, içeriği paylaşan kişi araştırılmalıdır. İçeriğin hangi amaçla paylaşıldığı ve paylaşımın kimlere fayda sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. Paylaşımın tarafsız bir şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Paylaşımın hangi hedef kitleye yönelik olarak yapıldığına dikkat edilmelidir." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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