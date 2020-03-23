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Koronovirüs, "Ev ile ofis arasındaki fark ortadan kaldırdı"

Virüsün yayılma hızı azaltmak, aynı zamanda işlerin de aksamasını önlemek isteyen pek çok şirket evden çalışma modeline geçiş yaptı.

23.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:37
Koronovirüs,

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve sayısız cana mal olan koronavirüs, iş dünyasını hazırlıksız yakaladı.

Ülkemizde koronavirüse karşı birçok önlem alınıyor. Bugüne kadar tüm spor dallarında müsabakalar ertelendi. Kahvehane, berber gibi insanların yakın temas içerisinde bulunduğu iş yerleri de tedbir amaçlı kapatıldı. Büyük şirketler de bu çerçevede kendi önlemlerini alma yoluna gidiyor. Bu çerçevede bazı çalışanlarına işe gelmeme yönünde uyarı yapan kurumlar, aynı zamanda işlerin de aksamaması için çaba gösteriyor.

"KORONOVİRÜS İŞ DÜNYASINI HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

Hızlı ve hissettirmeden yayılan koronovirüsün ülkemizdeki iş dünyasını hazırlıksız yakaladığını ve kurumların işlerini uzaktan nasıl yürüteceğine dair bilgi düzeyinin düşük olduğuna dikkat çeken DeskGate Genel Müdürü Turan Can, " İşletmeler bu duruma hazırlıksız yakalandı. İş dünyası yaklaşık on yıl sonra işe gitmenin yerini Home Office denilen evden çalışma modelinin alacağını öngörüyordu. Ancak beklenmeyen bir durum olan koronavirüs, şirketlerin bütün planlarını alt üst ederek, süreci hızlandırdı. Ne yazık ki pek çok işletme bu senaryoya uygun adımlar atmadı. Şu an çalışanlarının evden tüm işleri yürütmesini sağlayacak bir formül arıyorlar" dedi.

"EVDEN ÇALIŞMAK İKİ YÖNLÜ AVANTAJLI"

Home Office yönteminin hem şirkete hem de çalışana avantaj sağladığını dile getiren Turan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evden çalışma modeli iki yönlü fayda sağlayan bir yöntemdir. Büyükşehirlerde en büyük sorun ulaşımdır. Şirkete ulaşmaya çalışan bir personel sabahın çok erken saatlerinde uyanıp, toplu taşıma ya da özel aracı ile şirkete ulaşmaya çalışır. Bu esnada trafiğe takılan çalışan oranın stresini tüm gün boyunca kendisine ve çevresine yansıtır. Dolaysıyla bu da performansı olumsuz etkiliyor. Diğer bir avantaj ise, şirketlerin çalışanlarına ödediği yol, yemek gibi giderlerin ortadan kalmasıdır. Bu açıdan bakıldığında evden çalışmak son derece avantajlı"

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Turan Can, Güncel

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