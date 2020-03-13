Koronavirüs korkusu: İstanbul'da toplu taşıma kullanımında düşüş var
İstanbul'da yaşanan koronavirüs korkusu, toplu taşıma kullanımını da etkiledi. İBB yetkililerinin açıklamasına göre İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı %10 düştü.
13.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü. Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sağlık, Yaşam, Güncel
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