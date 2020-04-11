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Koronovirüs önlemleri sürüyor - Vali Aydın Baruş'un açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "İlimizdeki tedbirleri aldık.

11.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:47
Malatya Valisi Aydın Baruş, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "İlimizdeki tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik ekmek dağıtımı belediye ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından devam ediyor. Şu an da herhangi bir sorun yok, sokağa çıkma yasağına uyuluyor."
Malatya'da, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde incelemelerden bulunan Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde tedbirlerin alındığını ve tedbirlerin süreceğini belirtti.
Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik ekiplerin sürekli çalıştığını aktaran Baruş, şunları kaydetti:
"İlimizdeki tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik ekmek dağıtımı belediye ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından devam ediyor. Şu an da herhangi bir sorun yok, sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Yasal uygulamada herhangi bir problem yok. Zaten istisnai durumlarda açıklandı. İçişleri Bakanımız tarafından da Valiliğimiz tarafından da vatandaşlarımıza duyuruluyor. Bu yasağa vatandaşlarımız iyi bir şekilde uyarsa salgının yayılımı açısından da Malatya olarak bize fayda sağlayacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrım merak etmesinler devletimiz her zaman vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderecek önlemler alıyor. O konuda hiçbir endişeleri olmasın."
Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Malatya'da da olumsuz olayların meydana geldiğini anlatan Baruş, vatandaşlara bu tür telaşlara kapılmanın gereksiz olduğunu ifade etti.
Devletin tedbir alırken vatandaşların günlük hayatlarını devam ettireceği önlemleri aldığını dile getiren Baruş, "Vatandaşlarımızın bu süreci sükunetle sürdürmesi lazım. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman da daha önce duyurduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarına aramaları gerekiyor. Acil ihtiyaçları olanların 112, 155 ve 156 numaralarını aramaları gerekiyor. Bu telefonlar arandığı takdirde Vefa Sosyal Destek Gruplarımız şu an da zaten hizmetlerine devam ediyor. Dolayısıyla endişe edecek bir durum yok. Ben tüm vatandaşlarımıza buradan bu süreci sağlıklı atlatmak için katkılarını beklediğimi söylemek istiyorum." diye konuştu. Koronovirüs önlemleri sürüyor - Vali Aydın Baruş’un açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Malatya, Aydın, Güncel
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