Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ

*İstanbullular ilk sahura davulcular tarafından kaldırıldı .

24.04.2020 03:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:55
*İstanbullular ilk sahura davulcular tarafından kaldırıldı .
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - TÜRKİYE, koronovirüs nedeniyle bu Ramazan Ayı'na sokağa çıkma yasağıyla girdi. Ramazanın ilk sahuruna vatandaşları her zaman olduğu gibi ramazan davulcuları uyandırdı. Ancak, koronavirüs Ramazan manilerini de etkiledi.
Ramazan Ayı'na Türkiye, koronovirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağıyla girdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen gelenek bozulmadı. Ramazan davulcuları bu yılda, vatandaşları ilk sahura kaldırdı. Ramazan davulcularının manilerine ise bu yıl koronavirüs damga vurdu.
KORONAVİRÜS RAMAZAN MANİLERİNE KONU OLDU
Zeytinburnu'nda üçerli gruplar halinde sokakları gezen davulcular, vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldırdı. Her yıl sokaklarda yankılanan manilere bu sene koronavirüs damga vurdu. Maniyi seslendiren davulcular bu yıl, "Ne uyursun? Ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı. Belki koronodan kurtulursun" diye okudu.
SULTANBEYLİ'DE DAVULCULAR SOKAKLARI İNLETTİ
Ramazan davulcularının sokaklarda olduğu bir diğer ilçe ise Sultanbeyli oldu. 25 yıldır Ramazan davulcusu olduğunu söyleyen Erdal Aydın, "Yaklaşık 25 senedir Ramazan davulcusu olarak sokaklarda geziyorum. Şu anda gezmek yasak ama yine elimizden geldiği kadarıyla mahallede vatandaşlarımızı sahura kaldıracağız inşallah" dedi.
Erhan Aydın ise, "Yaklaşık 20 senedir abimle birlikte çalışıyorum. Bu sene Allah'ın izinliyle Ramazanımız çok güzel olacak. İnşallah koronavirüsten de kısa süre içerisinde kurtulacağız" diye konuştu. KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Haberler››Güncel››KORONOVÜRÜS, RAMAZAN MANİLERİNİ DE ETKİLEDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:00: İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı - Haber 04:56: Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza - Haber 04:50: Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haber 04:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Su Erozyonu Haritası" genelgesi - Haber 04:46: Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan ayı mesajı Açıklaması - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin