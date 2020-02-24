Koronsavirüs: 'Çin'de milyonlarca şirket iflasın eşiğinde'

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların maaşlarını ve borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletmenin iflasın eşiğine geldiği bildirildi.

Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, KOBİ'lerin yüzde 60'ının düzenli ödemelerini en fazla bir-iki ay yapabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Kuruluşa göre, işletmelerin sadece yüzde 10'u ödemelerini altı ay ya da daha uzun süreli yapabilecek imkanı olduğunu bildirdi.

Ülkede Aralık'ta başlayan salgının ardından işletmelerin yaklaşık yüzde 60'ının normal faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

KOBİ'ler Çin ekonomisinin yüzde 60'ını temsil ediyor

KOBİ'ler Çin ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Çin Halk Bankası'nın verilerine göre, KOBİ'ler ekonominin yüzde 60'ını, istihdamın da yüzde 80'ini temsil ediyor.

Salgının büyümesini önlemek için yeni yıl tatili uzatılmış, milyonlarca kişinin yaşadığı kentler karantinaya alınmıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hafta sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G-20 zirvesinde, yılın ilk çeyreğinde Çin'de ekonomik büyümede keskin bir düşüşün görülmesini beklediklerini söyledi.

Georgieva, yılın ikinci çeyreğinde büyümenin normal seyrine dönmesini öngörmekle birlikte, salgının küresel olarak sürmesi ihtimalini de değerlendirdiklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Pazar günü virüsle mücadele konusunda "büyük bir sınav"la karşı karşıya olduklarını söylemişti.

Hükümet, bankalardan kredileri artırmasını istemişti.

ABD'nin ardından dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'deki salgın küresel ekonomiyi de tehdit ediyor.