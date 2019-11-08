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Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı olduSAMSUN - Samsun'da bir koro tarafından 'Geleceğe Nefes' sloganlı 11 milyon fidan kampanyasına destek için hazırladığı kamu spotu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:01
Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu
SAMSUN - 'da bir koro tarafından 'Geleceğe Nefes' sloganlı 11 milyon fidan kampanyasına destek için hazırladığı kamu spotu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Samsun'un ilçesinde Türk Halk Müziği Korosu ekibi 11 milyon fidan kampanyasına destek için kamu spotu hazırladı.
Yayınlanan kamu spotu Vezirköprü'nün Şahinkaya Kanyonu görüntüleri ile birlikte sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.
Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA


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