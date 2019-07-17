17.07.2019 16:54
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Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim

Korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, Manisa il genelinde servis araçları denetimlerini sıklaştırdı.

Yaz aylarının gelmesi ve tarımsal hareketliliğin başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Manisa merkez, Salihli ve Akhisar ilçelerinde 9 ayrı noktada denetim yaptı.

Denetimlerde 280 aracın kontrol edildiği, bunlardan eksiği ve kural ihlali görülen 55 adedine cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde servis hizmetlerinde kullanılan araçların standardizasyonunun tesis edilmesi, kamusal hizmet standartlarının denetim ve takibinin sağlanarak daha modern, güvenli, denetlenebilir ve izlenebilir taşıma standartlarına kavuşturulabilmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
Salihli, Manisa, Güncel

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