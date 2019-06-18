Koruluk alanda temizlik çalışması yapıldı

Ergene
Belediyesi tarafından Velimeşe
Mahallesi'nde bulunan Koruluk piknik alanında düzenlenen etkinlik çerçevesinde çöpler toplanarak temizlik çalışması yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Koruluk piknik alanındaki etkinlik ile çevre temizliği yaptıklarını ve atık ambalajlar ile çöpleri topladıklarını söyledi.
Baydarlı,gelecek nesiller için çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluğun olduğunu belirterek, "Bugün de doğal kaynakların özenli ve dikkatli bir şekilde kullanılması, geri dönüşümün ekonomiye katkısı, atıkların ayrı biriktirilmesi ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması önemi vurgulanmaktadır. Hayat kalitemizin arttırılması temiz bir çevre ve doğal kaynaklarının dengeli kullanımı ile mümkündür. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha temiz bir Ergene bırakmak istiyoruz. Bunun için koruluk alanımızda bir etkinlik düzenledik ve çevre temizliği yaptık" dedi.