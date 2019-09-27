Koruma Alanında Emre Madran Basın ödüllerinin dördüncüsü açıklandı

ÖDÜLLER 7 EKİM'DE DÜZENLENECEK TÖRENLE SAHİPLERİNE VERİLECEK.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Emre Madran anısına düzenlenen programda, kent ve koruma alanında yayın ve yazıları ile Emre Madran Basın Ödülü'ne değer görülen radyo, tv, gazete ve internet haberciliğinde kişi ve kurumları açıkladı.

Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin toplumsal ve kamusal tüm mücadelelerinde kamu varlıklarının korunması yönünde yürüttüğü mücadeleyi halka buluşturan basın emekçilerine teşekkür etti.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ BİRİNCİ SIRADA"

Candan "Bu yıl Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin kentsel mücadele de öne çıkan alanlarında Atatürk Orman Çiftliği gündemi ve haberleri 1. sırada yer aldı. 7 yıldır gündemden düşmeyen Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi bu haliyle ülke gündeminde kesintisiz bir şekilde en çok yer alan tek kent gündemi haline geldi. Bu Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ısrarlı fikri takibi ve hukuksal süreçleri, kurumların destekleri, basın ve medya kuruluşlarının haberleri toplumla buluşturmasıyla oluşan halk desteğiyle gerçekleşti.2.sırada ODTÜ'ye yapılması planlanan KYK yurdu gündemi, 3.sırada ise, Kapadokya Peri bacalarındaki yasa dışı yapılaşmalar ve tahribatlar ile Başkentin merkezindeki Ulus Tarihi Kent Merkezi kent gündeminde yerini aldı. Kentsel, kamusal alanların, kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması ve kamuoyuyla buluşması alanında bilimin ve kültürün, mekânın sesi olan basın emekçileri, Ankara'da Cumhuriyet'in mimari mirasının korunması ve mekânların yaşamlarla birlikte oluşturdukları ruhları ve simgesellikleri halkla buluşturdukları için bu yıl 6 dalda ödüller veriyoruz" dedi.