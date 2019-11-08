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Koruma altına alınan sulak alan misafirlerini ağırlıyor

Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

08.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:50 Koruma altına alınan sulak alan misafirlerini ağırlıyor
'nın ilçesi sınırlarındaki "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Sulak Alanı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum karayolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türü ile ilgi görüyor.
Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya inen göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor. Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, sakarmeke, tepeli pelikan, gri balıkçıl, kaz ve ördekleri misafir ediyor.
Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Koruma altına alındı
Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla Sulak Alanı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığının oluruyla "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edildiğini hatırlattı.
Kuşların üreme ve göç yolu üzerindeki alanın, ekolojik ve genetik çeşitliliğin sürdürülmesi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Arslan, "Göçmen kuşlar ve flamingolar için hem sığınak hem de dinlenme alanı olan Tuzla Sulak Alanı, kuş gözlemcileri ve belgeselciler için de önemli bir yer haline geldi. Sonbaharda gelip ilkbahara kadar kalan kuşlar, yılın önemli bölümünde burada konaklıyor. Bu durum turistlerin de ilgisini çekiyor." diye konuştu.
Yönetim planı hazırlanacak
Arslan, sulak alanın doğallığının korunması için planlama çalışması yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bölgenin korunması ve ekolojik dengeye uygun yaşam koşullarının oluşturulması amacıyla yönetim planı hazırlanacak. Bu plan doğrultusunda hem alanın korunması hem de içerisinde bulunan canlıların yaşam formuyla ilgili düzenlemeler yapılacak. Böylece Tuzla Sulak Alanı'nın gelecek nesillere aktarılması sağlanarak, turizm anlamında doğru yatırımların yapılması sağlanacak."
Tuzla Sulak Alanı'nın yaklaşık 380 hektarlık alanı kapsadığı bilgisini veren Arslan, bölgenin kuş türlerine yaşam alanı olmasının yanında balıkçılık için de çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Arslan, birçok balık türünün alanda üreyip, çoğalarak açık denizlere gittiğine işaret etti.
Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun da kuş türleri başta olmak üzere pek çok canlının beslenme ve barınma yeri olarak seçtiği alanın, doğal yapısıyla turizme de hizmet ettiğini dile getirdi.

Muğla, Milas, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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