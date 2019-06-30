30.06.2019 13:16
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Koruma altında bulunan höyükte yangın

- Koruma altında bulunan höyükte yangınGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde koruma altında bulunan Günaltı Höyük'te gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Koruma altında bulunan höyükte yangın
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde koruma altında bulunan Günaltı Höyük'te gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesine bağlı Günaltı Mahallesi'nde koruma altında bulunan tarihi Tilmiyan(Günaltı) höyüğünde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda etrafı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması ile söndürüldü. Höyüğün eski kervanyolu üzerinde bulunduğu öğrenilirken, etrafa yayılan alevler nedeniyle bir nar bahçesindeki 10 adet nar ağacının da hasar gördüğü belirlendi.
Ekipler, yangının sebebini belirlemeye çalışıyor.Koruma altında bulunan höyükte yangın
Kaynak: İHA
Gaziantep , Nizip , 3. Sayfa

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