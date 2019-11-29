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Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108?e yükseldi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde nesli koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı, 13 yılda, 15'ten 108'e yükseldi.

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108?e yükseldi
HATAY'ın ilçesinde nesli koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı, 13 yılda, 15'ten 108'e yükseldi.

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2006 yılında, o dönem sayıları 15 olan beyaz eşekler, koruma altına alındı. Geçen 13 yılda, yapılan çalışmalarla beyaz eşeklerin sayısı, 108'e yükseldi. Beyaz eşekler, diğerlerine göre daha güçlü ve ömürlerinin de dayanıklı olması nedeniyle bölgede bulunan besiciler ve çobanlar tarafından kullanılıyor.

Reyhanlı'da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatılmıştı. Geldiğimiz yılda ise sayıları 108'e yükseldi. Biz çobanlar olarak beyaz eşeklerin koruma altında tutulmasına destek veriyor ve yok olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.


- Hatay

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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