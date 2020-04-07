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Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Elazığ'da koruma altında olan çocuklar, harçlıklarını bağışlayarak destek verdi.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:52
Koruma altındaki çocuklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Elazığ 'da koruma altında olan çocuklar, harçlıklarını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da kampanyaya birçok kişi destek verdi. Bu desteğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki evlerde kalan yaklaşık 30 çocuk da anlamlı bir bağışla katıldı. Koruma altında olan yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuklar, biriktirdikleri 400 liralık harçlıklarını kampanyaya bağışladı.

20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan çocuklar, devlet güvencesiyle kaldıkları evlerde, günlük yaşamlarını ise spor yapıp, kitap okuyarak geçirmeye başladı.

Çocuklardan Bünyamin Albayrak, arkadaşlarıyla biriktirdikleri harçlıklarını kampanyaya destek için bağışladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasını bizde destekliyoruz. Ben ve arkadaşlarımız kampanyaya harçlıklarımızı hocalarımız vasıtasıyla hesap numaralarına yardımı gönderdik. Biliyoruz ki bu yardımlar insanların evinde AŞ olacak yardıma ihtiyacı olana gidecek. Bu yüzden onurlu ve gururluyuz. Bu kampanyaya elimizden geldiği kadar tekrar destek vermek istiyoruz. Yaşanan salgından dolayı sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Bu sınırlamaya hep beraber uyalım. Biz evdeyiz. Evde spor yapıyoruz. Kitap okuyup ders çalışıyoruz. Gelin hep beraber bu zinciri kıralım, bu hastalığı yenelim. Biz bunu başarabiliriz Evde Kal Elazığ, Evde Kal Türkiye sağlıcakla kal" dedi.

Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasına herkesi destek vermeye çağıran Ömer Gülmez isimli çocuk da, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Birlik ve Beraberlik kampanyasına 30 arkadaşımızla harçlıklarımızla destek verdik. Hocalarımızla beraber el birliğiyle yardım ettik. Sizlerden de duyarlı olmanızı istiyoruz. Bu zorlu süreçte evde kalmanızı umuyoruz. Biz de evde kalıp kitap okuyoruz, spor yapıyoruz, ders çalıyoruz. Elle ele olmasak da el birliğiyle halletmeye çalışıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Mutluyuz, gururluyuz. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Elazığ" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel
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