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Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor.

17.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:38
Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor.

Çocuk evlerinde kalan yaşları 23 ile 18 arasında değişen 45 çocuk "Biz de destek için varız" diyerek siper maske üretimine başladı. Üretilen maskeler Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi çalışanları, güvenlik görevlileri ile Sosyal Hizmet merkezlerinden görev yapan personellere veriliyor.

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak kurumumuz bünyesinde koruma altına bulunan çocuklarımızla maske üretimine başladık. Şu ana kadar 300 maske üretimi yaptık. Günlük olarak 90-100 maske yapabiliyoruz. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda böyle bir çalışmaya karar verdik. Çocuklarımızın her zaman ülkesinin ve milletimizin yanında olduklarının bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt ise "Burada çocuklarımız siperlikli maske üretimi yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı desteklemek ve çocuklarımızla böylesine bir farkındalık oluşturmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Gönüllü olarak çocuklarımız çalışıyoruz. Gerekli hijyen tedbirlerini alarak üretimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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