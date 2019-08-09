Şarkıcı Berdan Mardini memleketi Mardin'de koruma altındaki çocuklara bayram hediyesi verdi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile şarkıcı Mardini bayram öncesi Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarla buluştu.

Mardini çocuklarla şarkı söyledi, ardından beraberinde getirdiği hediyeleri onlara dağıttı.

Vali Yaman, koruma altındaki çocukları sık sık ziyaret ettiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bugün de Berdan Mardin ile geldiklerini kaydeden Yaman, "Hayırseverlerimizin de zaman zaman buradaki çocuklara desteği oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu kapsamda da Mardini ailesi çocuklarımızı sevindirdi." dedi.

Mardini de bayram dolayısıyla çocukların yüzünün gülmesine yardımcı olduklarını vurgulayarak, Bayramı çocuklarımıza paylaşmak beni ve ailemi çok mutlu etti."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA