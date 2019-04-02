Koruma altındaki harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde koruma altındaki harabe ev bir otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Olay öğle saatlerinde ilçenin Camikebeir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan tarihi yapı son gönlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Bu sırada işyerinin yakınlarında Hüseyin Kumrubay'a ait 31 N 5343 plakalı araç, yıkılan tarihi evin molozları altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, arabada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç
çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu molozların altından çıkarıldı.Aracı molozlar altında kalan Hüseyin Kumrubay, olaya tepki göstererek," Hasar almış duvara herhangi bir önlem almamışlar, bende arabayı önüne park ettim, gördüğünüz gibi duvar arabanın üzerine yıkıldı. Tarihi evdir ama yalnızca kapıya tabelayı vurmuşlar o kadar" dediÇevre sakinleri de kuruma altına alınan tüm yapıların bakımsızlıktan dolayı tehlike saçtığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını istedi.
Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA