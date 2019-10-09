Haberler » Güncel » Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza

Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza verildi.

09.10.2019 13:58Koruma altındaki kuşları besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza
Rize'de koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 13 bin 390 lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, kafeste 7 florya (chloris chloris) ve 10 saka (carduelis carduelis) kuşu buldu.
Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el kondu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce ismi açıklanmayan kişiye, tazminat ve idari olmak üzere 13 bin 390 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Gaziantep'ten 150 araçlık askeri konvoy yola çıktı
14:39 Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı
14:38 Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
14:38 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 2019
14:38 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda...
14:38 Sosyal medya ve selfıe modası diş estetiğine ilgiyi arttırdı
14:33 HRÜ öğrencileri ödül aldı
9.10.2019 14:40:30