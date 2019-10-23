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Koruma altındaki şahini öldüren avcılar, karakolun önünde poz verdi

Erzurum'da koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcılar, haklarında yapılan cezai işlem sonrası karakol önünde poz verdi.

23.10.2019 10:53

Erzurum'da koruma altındaki şahini avlayan dört avcıya 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Cezayı ödeyen avcıların ölü şahinle jandarma karakolunun önünde poz vermesi dikkati çekti.

TÜFEKLERE VE EKİPMANLARA EL KONULDU

Aziziye ilçesine bağlı Çatak mevkisindeki ormanlık alanda avlanan Z.Y., İ.A., E.O. ve E.A. isimli dört avcı Toprakkale İl Jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcıların ellerindeki iki adet tüfeğe ve ekipmanlara el konuldu.

KARAKOL ÖNÜNDE POZ VERDİLER

Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Toprakkale İl Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu dört kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Avcıların ölü şahinle karakol önünde poz vermesi dikkati çekti.

Koruma altındaki şahini öldüren avcılar, karakolun önünde poz verdi

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (6)
DOĞRU SÖZ:yoooo. gayet kolay. aynen yukarıdaki haber gibi. kuşu avlarsın ve hayvanın teki oluverirsin. bu kadar basit. aslında haberde kuş ile insan yer değiştirmiş. bilmem anlatabildimmi.
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SEREN CANJ:Gerici zihniyet istilası ne beklersin o bölgede
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ERDOĞAN,, ŞİMŞEK:Bunun ilerici gerici ile alakası yok eğitim, eğitim,
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ÇOK YAZIK:Hayvanların tek suçu bizlere güvenmesi oldu
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ÇANGIRILI MEVLÜT BİLGİN 1948:cahil yobazlar çomarlar ne anlar hayvan sevgisinden
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MUHASEBECİNİZ:Türkiye''de hayvan olmak çok zor bir durum !
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