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Koruma altındaki vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşak, yiyecek için indiği köyde çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu.

27.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:30
Koruma altındaki vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu
Tunceli 'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşak, yiyecek için indiği köyde çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu.
Güleç köyü kırsalında köpeklerden kaçan bir vaşağın ağaca tırmandığını fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekip, bir ağaca tırmanan vaşak ile ağacın dibinde bekleyen 3 köpek gördü. Bu sırada ağaca yaklaşmaya çalışan görevlileri fark eden vaşak, buradan atlayarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.
Köylülerden Serdar Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin havlaması sonucu bölgedeki yaban hayvanını fark ettiklerini söyledi.
Hayvanın vaşak olduğunu fark ettiklerinde ise durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdiklerini ifade eden Duman, "Ben bu köyde yaşıyorum ve ilk defa burada bir vaşak görüyorum. Burada bugüne kadar hiç vaşağa rastlamadık. Görevli arkadaşlar müdahale ettiler ve hayvan kurtuldu. Vaşak köpeklerden kaçarak ağaca çıkmış ve köpeklerden dolayı aşağı inemiyordu." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Kültür Sanat

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