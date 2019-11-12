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Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

12.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:44Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Nurhak'ın Ağcaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kırsalda öldürülmüş bir vaşak buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.



Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel

Kaynak: DHA

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