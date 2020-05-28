Koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde beslenirken görüntülendi.

28.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:49

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde beslenirken görüntülendi.

Son yıllarda doğal güzelliklerinin yanı sıra Pülümür Çayı kıyısında oluşturulan plajlarla da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Pülümür Vadisi, bitki örtüsü ve yaban hayvanlarıyla da ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğa gezginlerine ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim seyrine doyulmaz manzaralar sunan vadi, Karadeniz Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan kestirme güzergahlardan Tunceli-Erzincan kara yolu olmasıyla da tercih ediliyor.

Yüzlerce bitki türünün yanı sıra bozayı, kurt, tilki, domuz, vaşak, su samuru ve yaban keçisi gibi onlarca türe ev sahipliği yapan vadideki yaban hayvanları, günün her saatinde görülebiliyor.

Vadideki Kara Haydar mevkisine inen anne yaban keçisi ve yavruları, yeni filizlenen ot ve yapraklarla beslenirken kameralarca kayda alındı.

Anne keçi ve yavruları bir süre sonra kayalık bölgede gözden kayboldu.

Koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Pülümür Çayı, Tunceli, Pülümür, Güncel, Haber

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