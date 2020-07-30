Koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri Kayseri'de görüntülendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, yaban keçileri ile yavrularının doğal ortamlarında bir arada dolaşmaları kameralarca kaydedildi.

Objektiflere, 3 yavrunun annelerinin peşlerinde koşması da yansıdı.

Yaban keçilerinin sayılarının her yıl artmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2003 yılında yapılan sayımlarda sayıları sadece 24 olan yaban keçileri, kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, yönetim ve gelişim planlarının yapılması, alandaki denetimlerin ciddi oranda artması ve nihayetinde 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde 2019 yılı sayımlarında 1228 olarak belirlenmiştir."