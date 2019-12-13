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Koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 lira para cezası

Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye, 23 bin 946 lira para cezası uygulandı.

13.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:17
'de koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye, 23 bin 946 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle av koruma ve kontroller sırasında, bir kişinin koruma altındaki yaban keçisini vurduğunu tespit etti.
Şahsı suçüstü yakalayan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen M.E'ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan bin 286 lira idari para, 22 bin 660 lira da tazminat olmak üzere 23 bin 946 lira para cezası kesti.
Kurumdan yapılan açıklamada, koruma ve kontrol çalışmalarında avcıların uzaktan çekim yapan kamera, drone, foto kapanlar ve teleskop ile takip edilerek kayıt altına alındığı hatırlatıldı.
Gümüşhane'de usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkin şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, av koruma ve kontrol ekiplerince gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyeceği vurgulandı.
Koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 lira para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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