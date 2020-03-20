Koruma bölgelerindeki turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin yönetmelik yürürlükte

"Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere 7 üyeden oluşan Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak.Komisyonda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kazılar Dairesi Başkanı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Dairesi Başkanı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye görev yapacak.Su Altı Koruma Komisyonunun başkanlığında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, başkan yardımcılığında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü bulunacak.Su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi hakkında karar verecek Komisyon, yönetmelik çerçevesindeki iş ve işlemlere ilişkin uygulamadan doğan sorunlar hakkında koruma bölge kurulu kararlarını da dikkate alarak görüş verecek.Komisyon, su altı koruma bölgeleri dışında korunması gerekli su altı kültür varlıklarının tespiti halinde bölgedeki ilgili idari merciler ile koordinasyon sağlayarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri aldıracak.Öte yandan Komisyon, su altı koruma bölgelerinde su altında bulunan kültür varlıklarının ziyarete açılmasına yönelik olarak su altı ören yeri, su altı parkı veya arkeopark gibi uygulamalara ilişkin Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan projeleri değerlendirip görüş verecek.Su Altı Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Komisyon, bakanlıkça gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılacak. Komisyonun toplantı gündemi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanacak.İlgili kurumlar toplantıya çağrılabilecekGündemdeki konu ile kişisel veya üçüncü dereceye kadar kan ya da sıhri hısımları açısından ilişkisi yahut menfaati olan üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında Su Altı Koruma Komisyonu toplantısına katılamayacak, oy kullanamayacak. Gündemdeki konu ile ilgili olarak, gerekli görülmesi halinde toplantıya Bakanlık dışından ilgili diğer kurum veya kuruluşlardan da katılımcı çağrılarak bilgisine başvurulabilecek.Ayrıca, gündemdeki su altı koruma bölgesi ile ilgili arkeolojik kazı veya araştırmalara başkanlık yapmış bilim insanları da toplantılara çağrılarak bilgisini paylaşabilecek. Gündemdeki konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya ilgili koruma bölge kurulu müdürü ve ilgili müze müdürü de çağrılabilecek.Su Altı Koruma Komisyonu yerinde inceleme çalışmalarına eşlik edebilecek, gerekli görmesi halinde toplantılarını gündem konusu bölgede gerçekleştirebilecek. Komisyon toplantısında alınacak kararlar, toplantı sonunda başkan ve üyelerce imzalanacak ve bakanlık makamının onayına sunulacak. Onaylanan kararlar resmi yazışma usullerine göre ilgili yerlere bildirilecek.İncelemelerde rapor hazırlanacakSu altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı alanı belirlenebilmesi için başvuru yapılan alan ve çevresinde her yönden 100 metre mesafe içinde oluşturulacak bir ekibe su altı incelemesi yaptırılacak.İncelemelerde, su altında görünür kültür varlığı bulunup bulunmadığı, komşu kara kesimindeki sit alanı varlığı, su altında korunması gerekli kültür varlığına mesafe, yapılacak dalışların deniz tabanındaki kültür varlıklarına olası etkileri ve genel koruma ilkeleri göz önüne alınarak rapor hazırlanacak.Hazırlanan rapor içeriğinde, su altı koruma bölgesinin yeri ve genel tanımı, sit ile mülkiyet durumu, varsa yürürlükteki plan, koruma bölge kurulu ve yargı kararları ile gerekçeli görüşlere ve önerilere yer verilecek. Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, rapor eklerinin listesi, raporu destekleyen belgeler ve uygun ölçekli bir harita, plan ya da kroki ile varsa diğer ilgili belgeler rapora eklenecek.Rapor ve varsa ilgili kurumların görüşleri, Su Altı Koruma Komisyonunun gündemine alınmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilecek.Komisyon kararları, Bakanlık makamınca onaylanacakSu altı koruma bölgelerinde rekreasyon ve su sporlarına yönelik inşai faaliyet içermeyen turizm amaçlı duba, şamandıra, tonoz ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce oluşturulacak ekibe yaptırılacak su altı incelemesi sonucuna göre Su Altı Koruma Komisyonu tarafından değerlendirilecek.Değerlendirme neticesi, Komisyonda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi vasıtasıyla Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına bildirilecek. Bu kapsamda talep edilen uygulamaların yapılacağı alanda su altı koruma bölgesi ile sit alanlarının çakışması halinde ilgili koruma bölge kurulunun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görüşü alınacak.Yapılan inceleme sonucunda, tespit ve tescil işlemine gerek görülmesi halinde, alanın önerilen koruma statüsü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna bildirilecek.Komisyon kararları, Bakanlık makamınca onaylanarak yürürlüğe girecek.Kararlar internetten duyurulacakSu altı komisyonunun turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesine ilişkin kararları, Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.Bakanlıkça dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde oluşturulmak istenen turizm ile sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi veya bu alanlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki talep ve önerilerin Su Altı Koruma Komisyonu gündemine alınabilmesi için Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması zorunlu olacak.Milli Savunma Bakanlığınca uygun görüş verilen konuların değerlendirildiği Su Altı Koruma Komisyonu toplantılarına, Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir yetkilinin katılımı sağlanacak.

Kaynak: AA