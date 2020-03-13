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Koruma kararı aldıran eşini, çalıştığı hastanede öldürdü

KONYA'da güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), boşanma davası açıp, 20 gün önce 30 günlük koruma kararı aldıran 2 çocuğun annesi Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede, başından tabancayla vurarak öldürdü.

13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
Koruma kararı aldıran eşini, çalıştığı hastanede öldürdü

KONYA'da güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), boşanma davası açıp, 20 gün önce 30 günlük koruma kararı aldıran 2 çocuğun annesi Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede, başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Selçuk ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki özel hastanede saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce 30 günlük koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasabe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Eşinin ikinci kattaki odasına giren Bayram Şahin, 2 çocuğunun annesinin başına tabancayla ateş etti. Kanlar içinde kalan kadın, hemen acil servise alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i hastane içinde yakaladı. Gözaltına alınan Şahin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Münevver Şahin'in cansız bedeni ise otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Münevver Şahin'in çocuklarından biri ile bür süredir ailesinin yanında kaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Bayram Şahin, Güncel

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