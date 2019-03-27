Koruma Kurulu Toplantısı Yalova Belediyesi Ev Sahipliğine Gerçekleştirildi

Yalova
Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, 2019 yılı 1. Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı. Yalova Belediyesi
ev sahipliğinde Halil İnalcık
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Özkan Özçelik
ve kurul üyeleri katıldı. 2019 yılı içerisinde planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda koruma kurulundan iş, ayni-nakdi yardım ve kurs talebi ile başvuran 5 hükümlünün başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra ilgili kurumların görüşlerine yer verildi. Ayrıca Koruma Kuruluna başvuran hükümlülerin sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yapılan çalışmalar aktarıldı. - YALOVA
Cumhuriyet Savcısı, Halil İnalcık, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel
Kaynak: İHA