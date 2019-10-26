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Korumalı Futbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi

Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.

26.10.2019 19:50Korumalı Futbol Milli Takımı, İspanya'ya yenildi
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İspanya'ya 30-25 yenildi.
Korumalı Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda İspanya ile karşılaştı.
Madrid'in Coslada ilçesindeki Valleaguado Belediye Spor Tesisleri'nde oynanan maça iyi başlayan milli takım, ilk yarıyı 17-10 önde kapattı.
Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarının son 1 dakikasına 25-24 önde giren milliler, İspanya'nın touchdown yapmasıyla 30-25 geriye düştü.
Maçın son saniyelerinde hücumdan yararlanamayan milli takım, sahadan 30-25 mağlup ayrıldı.
İlk maçında İsrail'e yenilen Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti.
Karşılaşmayı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da izledi.

İspanya, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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