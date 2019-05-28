ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde iki olan müze sayısı yapılan restorasyonlarla 4'e çıkarılacak.
Tarihi ilçede, "kale" olarak adlandırılan tepeye 1904-1906 yıllarında Hükümet
Konağı olarak yaptırılan, 19 Ocak 1976'da çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen ve daha sonra restore edilerek 2007'de açılan Kent Tarihi Müzesi ile 19. yüzyılda yapılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında 1979'da kamulaştırılıp restore edilen Kaymakamlar Evi, müze olarak turistlere hizmet veriyor.
İlçedeki müze sayısının artırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kent Tarihi Müzesi ile Saat Kulesi ve tarihi cezaevi de Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Devredilen binalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak restorasyon çalışmasıyla bu alanda etnografya ve arkeoloji müzeleri açılacak.
İlçede, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan Tarihi Çarşı bölgesindeki binada da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından uzun süre okul olarak kullanılan tarihi bina da bir başka müzeye dönüştürülecek.
Böylece "korumanın başkenti" Safranbolu'da, Kaymakamlar Evi, Kent Tarihi Müzesi ile Saat Kulesi ve tarihi cezaevi alanının restorasyonu sonucu yapılacak etnografya ve arkeoloji müzeleri, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan Tarihi Çarşı bölgesindeki binadan dönüştürülecek müze olmak üzere turistler için 4 müze hizmet verecek.
Vilayetler Birliğinden 600 bin lira destek
Safranbolu Kaymakamı Fatih
Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin açık hava müzesi niteliğine işaret etti.
Kent Tarihi Müzesi ve Kaymakamlar Evinin Safranbolu'da akla gelen ilk yerler olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Kent Tarihi Müzesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bakanlık onun restorasyonunu sağlayacak şekilde bir çalışmayı yürütüyor." dedi.
Kaymakamlar Evi için Vilayetler Birliğinden 600 bin lira destek aldıklarını belirten Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Proje aşamaları devam ediyor. Biz projeyi hazırladık belediyeye sunduk, belediye de Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi, buradaki onay sürecinden sonra ihale hazırlıklarına başlayacağız. Vilayetler Birliği Türkiye
'de örnek bir çalışma yaparak Safranbolu'ya böyle bir restorasyon için ödenek ayırdı. Karabük İl Özel İdaresi, Kaymakamlık
Köylere Hizmet Götürme Birliğinde maddi desteğiyle burayı aslına uygun restore edeceğiz."
"Buradaki müze sayılarını artırma çalışmaları işine girdik." diyen Ürkmezer, "İki yıl sürdürdüğüm belediye başkanlığı sürecinde de belediyemizin Muallimler Birliğini de Sinema Müzesi haline dönüştürmeye çalışıyorduk. Kalealtı
İlkokulu da Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdare iş birliği içerisinde şu anda restore ediliyor. Restorasyon sonrasında orayı da belki Eğitim Müzesi ya da Safranbolu'yu anlatan bir müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Safranbolu'daki turistlerin daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak bir müze yapılandırmasını inşallah Safranbolu'da oturtacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA