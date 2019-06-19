19.06.2019 16:54
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Koruyucu Filmi

Koruyucu Filmi

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Ellili yaşlarında bir gece kulübü fedaisi olan Lucas’ın hayatı kızından ibarettir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalayan Lucas, kızı için her şeyi yapmaya hazırdır. Kendi kontrolünde bir hayat süren Lucas’ın yaşamı bir gün kontrolünü kaybetmesi ile bambaşka bir hal alır. Gece kulübüne gelen bir müşterinin çıkardığı tartışma, Lucas’ın kontrolünü kaybetmesine neden olur. Yaşanan kavga sonrası işten çıkarılan Lucas bir yandan da sorun yaşadığı polislerle uğraşır. Kızına bakmak için paraya ihtiyaç duyan Lucas, bir striptiz kulübünde çalışmaya başlar. Ancak burada yürütülen işler pek de Lucas’ın sandığı gibi değildir. Striptiz kulübü Avrupa'da faaliyet gösteren tehlikeli bir çete tarafından yönetilmektedir. Çetenin artık yeni bir üyesi olan Lucas, kendisini bir şiddet sarmalının içinde bulur. Lucas’ın kızının ve kendi hayatını koruması için savaşmaktan başka seçeneği yoktur.


Yönetmen: Julien Leclercq
Senaryo: Jérémie Guez
Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Sam Louwyck, Kevin Janssens, Kaaris, Alice Verset, Dimitri 'Vegas' Thivaios, Damien Buffard, Maria Bortot, Manou Kersting, Eric Castex, Carlos Schram, Olivier Prémel, Laurent D'Elia, Cecilia Ngo, Florinne Boninsegna, Kevin Van Doorslaer, Baptiste Leclercq
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Bouncer/ Lukas
Yapımcı Firma: Labyrinthe Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi:Fransa, Belçika, Virjin Adaları
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce, Flemenkçe, İtalyanca
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 12.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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