Koşal'dan Fen Lisesine Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ni ziyaret etti.Koşal, okul müdürü Fahri Okur'dan okulla ilgili bilgi almasının ardından okulun laboratuvar, kütüphane ve müzik odalarını gezdi.Müzik odasında bir müddet müzik aletlerini inceleyen Koşal, müzik öğretmeni Anıl Somuncu'yla sohbet etti.Okul kütüphanesine geçen Kaymakam Koşal, beraberinde getirdiği çeşitli konulardaki 150 kitaptan birini kitap okuyan bir öğrenciye hediye ederken, diğer 149 kitabı okul kütüphanesine bağışladı.Kaymakam Koşal'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de eşlik etti.
Kavak
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:57