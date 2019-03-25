Koşal'dan Kenevir Ekimi Açıklaması

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, kenevir ekimi yapmak için başvuruda bulunan bir kişiye izin verdikleri bildirdi.
Koşal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamalarının ardından Kenevir
yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlenirken, 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle Samsun
ve dolayısıyla Kavak ilçesinde de kenevir ekiminin serbest hale getirildiğine işaret etti.
Kenevir ekimi yapacak çiftçilerin, 1 Nisan
2019 tarihine kadar Kaymakamlık
makamına başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Koşal, şu ana kadar 5 bin 500 metrekarelik alanda kenevir ekimi yapmak isteyen bir çiftçiye izin verildiğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan, Kavak, Kenevir, Güncel
Kaynak: AA