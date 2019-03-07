Koşal'dan Mantar Üretim Tesisine Ziyaret

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.
Koşal, Genç
Çiftçi Projesi'nden yararlanan Remzi Bölükbaşı'nın, babası Yılmaz Bölükbaşı ile kurduğu istiridye mantarı üretim işletmesinde incelemelerde bulundu.
Devletten aldıkları 30 bin lira hibe desteğiyle 2017 yılında mantar üretim tesisini kurduklarını belirten Yılmaz Bölükbaşı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Koşal da çalışmalarından dolayı Bölükbaşı ailesini kutlayarak, "Bu çalışmanızın diğer çiftçilerimize, hatta kadınlarımıza örnek olmasını diliyorum. İstiridye mantarı, pazarı olan sağlıklı bir ürün. İnşallah ilçemizin diğer mahallelerinde de istiridye mantarı üretim tesisleri kurulur, sayısı artar." dedi.
Ziyarete Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş da eşlik etti.
Güncel
Kaynak: AA