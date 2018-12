Koşamayanlar İçin Koşacaklar

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:44



Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak oluşturmak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede gelecek yıl altıncı kez düzenlenecek Wings For Life World Run, 5 Mayıs 2019'da İzmir'de gerçekleştirilecek.Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak oluşturan Wings for Life Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. 'Koşamayanlar için Koşuyoruz' sloganıyla gelecek yıl altıncısı düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı 5 Mayıs 2019'da İzmir'de gerçekleştirilecek. Organizasyonda bu yıl 8 bine yakın kişinin koşması bekleniyor.Tüm geliri tamamen omurilik felcinin tedavisi için çalışmalar yürüten Wings For Life Vakfı'na aktarılan koşunun kayıtları wingsforlifeworldrun.com.tr adresinde devam ediyor. - İZMİR