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Koşarken 4 metreden boşluğa düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, koşarak ilerlediği sırada meydan projesindeki otoparkın inşaat alanındaki boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

30.07.2019 22:29 Koşarken 4 metreden boşluğa düştü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, koşarak ilerlediği sırada meydan projesindeki otoparkın inşaat alanındaki boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hızlı bir şekilde koşan Yunus Aygün (25) duramayarak inşaat halindeki otoparkın boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakılan şahıs ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı alarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, inşaat alanı olmasına rağmen insanlar tarafından sıklıkla kullanılan meydanda yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

Cumhuriyet Meydanı, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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