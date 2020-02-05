KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Teknik Koleji'nin açılışı yapıldı

Okulda düzenlenen açılış törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Milli Eğitim İlçe Müdürü Fikret Yılmaz, geçmiş dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, KESİAD Başkanı Haluk Meriç, okulun binasını yaparak en büyük katkıyı sunan Ali Rıza Çelik ve okula adını veren annesi Zülfü Çelik, Kemalpaşalı iş insanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında yer alan milli teknolojinin güçlendirilmesi, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışının sağlanmasının ancak ve ancak güçlü bir mesleki eğitim hamlesi ile gerçekleşebileceğini söyledi. Reel sektör olarak halen istenen düzeyde nitelikli teknik personel bulmakta güçlük çektiklerine dikkat çeken Porsuk, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde OSB'lerde nitelikli teknik personel eğitimi veren özel statülü meslek okulları kurulmasının desteklenmesi gibi çok doğru bir uygulama başlattığında bizlerde adım atmayı gündemimize aldık ve bu okulu hayata geçirdik" dedi.

KOSBİ olarak okul projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken KOSBİ katılımcısı Adalya Tobacco firması sahibi Ali Rıza Çelik'in okul binası yapımını üstlenebileceğini teklif etmesinin süreci hızlandırdığını ve Ali Rıza Çelik'in en büyük katkıyı sunduğunu söyleyen Porsuk, "Okulumuz var oldukça ismini taşıyacak olan Sayın Ali Rıza Çelik Beyin merhum babası Mevlüt Çelik'i rahmetle anıyor, değerli anneleri Zülfü Hanıma saygılarımızı sunuyorum. Okulumuzun 10. ve üstü sınıf eğitim ve öğretiminde gerekli olan bazı eğitim materyali ve atölye ekipmanlarını tamamlamak üzere hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Mesleki Eğitimde sanayicilerin katkısı önemli"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise yaptığı konuşmada okulun yapımını üstlenen Çelik ailesine teşekkür ederek, İzmir'e bir okul daha kazandırmış olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. İş dünyasının ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmede sanayicilerin de elini taşın altına koymasını takdir ettiğini söyleyen Ayyıldız, "Bu okul sayesinde gençlerimiz hem meslek sahibi olacaklar hem de ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını giderecekler. Bu okulun İzmir'in mesleki eğitim alanında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Nitelikli ara eleman için kaliteli eğitim"

KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Teknik Koleji'nin yapımını üstlenerek okula en büyük katkıyı sunan Adalya Tobacco sahibi Ali Rıza Çelik ise yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.Okulun imkanlarını geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ve çeşitli yurt dışı burslar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Çelik, her sene eğitim alanına bu şekilde katkı koymaya devam edeceğini söyledi. Ali Rıza Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Makine, metal, endüstriyel otomasyon ve elektrik-elektronik teknolojisi dallarında okulumuz bu eğitim öğretim dönemi başında faaliyete geçti. Nitelikli ara eleman için nitelikli eğitim şart. Okulumuzun eğitimcileri ve öğrencileri de bu düstur ile çalışıyorlar. 11 bin metrekare kapalı alana sahip KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Teknik Koleji, 24 kişilik sınıflarda 9. sınıf için 120 öğrenciyle eğitimini sürdürüyor. Proje tabanlı Ar-Ge odaları, son teknolojiye sahip atölye, laboratuvar ve dersliklere sahip kolejde öğrencilerin kendilerini sosyal ve kültürel alanda geliştirebilmeleri için özel ortam gibi pek çok imkânın yanı sıra mezuniyetten sonra iş olanağı da sunuyoruz" diye konuştu.