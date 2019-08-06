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Koscielny, Bordeaux'da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Bordeaux, İngiltere'nin Arsenal takımından savunma oyuncusu Laurent Koscielny'yi renklerine bağladı.

06.08.2019 18:14 Koscielny, Bordeaux'da
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Bordeaux, İngiltere'nin Arsenal takımından savunma oyuncusu Laurent Koscielny'yi renklerine bağladı.
Bordeaux Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basını, Bordeaux'nun bu transfer için Arsenal'a 5 milyon avro ödediğini öne sürdü.
Ülkesinde Guingamp, Tours ve Lorient forması giyen Koscielny, son 9 yıldır Arsenal'da görev yaptı. Geçen sezon İngiltere temsilcisinde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol attı.

İngiltere, Bordeaux, Arsenal, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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